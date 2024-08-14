Омбудсмен Нахчыванской АР прокомментировала взрыв мины в Шахбузе

Международное сообщество должно оказать давление на Армению для передачи Азербайджану карты точного расположения мин и не сохранять молчание по поводу минного терроризма этой страны.

Международное сообщество должно воздействовать на Армению для передачи Азербайджану точных карт минных полей и не хранить молчание на фоне минного террора армянской стороны.

Об этом уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Нахчыванской АР Гюнай Рзаева заявила местному бюро Report .

По ее словам, мины, некогда заложенные Арменией, продолжают представлять угрозу для жизни мирного населения.

"Очередной инцидент произошел 11 августа на территории Шахбузского района Нахчыванской АР в местечке "пастбище Ганлыгель", которое было линией соприкосновения с Арменией и не было разминировано. В результате происшествия житель Шарурского района Бахтияр Султанов, 2005 г.р., получил травмы различной степени тяжести. Непредоставление Азербайджану точных карт минных полей серьезно препятствует обеспечению права на жизнь в здоровой окружающей среде", - подчеркнула Г.Рзаева.