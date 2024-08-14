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Омбудсмен Нахчыванской АР прокомментировала взрыв мины в Шахбузе

Омбудсмен Нахчыванской АР прокомментировала взрыв мины в Шахбузе Международное сообщество должно оказать давление на Армению для передачи Азербайджану карты точного расположения мин и не сохранять молчание по поводу минного терроризма этой страны.
Внутренняя политика
14 августа 2024 г. 00:15
Омбудсмен Нахчыванской АР прокомментировала взрыв мины в Шахбузе

Международное сообщество должно воздействовать на Армению для передачи Азербайджану точных карт минных полей и не хранить молчание на фоне минного террора армянской стороны.

Об этом уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Нахчыванской АР Гюнай Рзаева заявила местному бюро Report.

По ее словам, мины, некогда заложенные Арменией, продолжают представлять угрозу для жизни мирного населения.

"Очередной инцидент произошел 11 августа на территории Шахбузского района Нахчыванской АР в местечке "пастбище Ганлыгель", которое было линией соприкосновения с Арменией и не было разминировано. В результате происшествия житель Шарурского района Бахтияр Султанов, 2005 г.р., получил травмы различной степени тяжести. Непредоставление Азербайджану точных карт минных полей серьезно препятствует обеспечению права на жизнь в здоровой окружающей среде", - подчеркнула Г.Рзаева.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvan Ombudsmanı Şahbuzdakı mina partlayışına münasibət açıqlayıb

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