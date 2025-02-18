Омбудсмен: Мы предпринимает последовательные действия для восстановления прав изгнанных из Армении азербайджанцев

Азербайджан предпринимает последовательные действия для восстановления прав азербайджанцев, изгнанных из Армении.
Как сообщает Report, об этом заявила Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева на международной конференции "Конституционные основы и исторические аспекты права на национальную принадлежность".
По ее словам, хотя дискриминация по национальному признаку запрещена в международных документах и национальном законодательстве, в мире все еще встречаются случаи преследования людей по национальному и этническому признаку, этнической дискриминации и даже геноцида:
"Азербайджан - одна из наиболее пострадавших от этой политики стран. Наш народ подвергся геноциду в начале XX века, а с конца того же столетия вновь столкнулся с политикой ненависти, проявившейся в территориальных претензиях и военной агрессии Армении против Азербайджана".
Сабина Алиева отметила, что изгнание более 250 тысяч азербайджанцев из Армении, разрушение их историко-культурного наследия и попытки стереть их след с этих земель свидетельствуют о политике азербайджанофобии и этнической ненависти:
"Сегодня Азербайджан предпринимает последовательные действия для восстановления прав азербайджанцев, изгнанных из Армении, а также включения этого вопроса в международную повестку".
Омбудсмен напомнила, что в этом году исполняется 33 года со дня Ходжалинского геноцида - одной из самых трагических страниц в истории человечества, ставшей результатом политики этнической чистки и ненависти, которую Армения долгие годы проводила против азербайджанцев:
"Эта трагедия - одно из самых жестоких преступлений, когда людей убивали лишь за их национальную принадлежность. Каждый год мы направляем заявления в международные организации, требуя дать правовую оценку этому геноциду и привлечь виновных к ответственности".