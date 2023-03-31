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Омбудсмен: Мы должны рассказать миру о геноциде против азербайджанцев  

Омбудсмен: Мы должны рассказать миру о геноциде против азербайджанцев   "Мы должны рассказать международной общественности о геноциде против азербайджанцев, весь мир должен знать азербайджанскую правду".
Внутренняя политика
31 марта 2023 г. 12:16
Омбудсмен: Мы должны рассказать миру о геноциде против азербайджанцев  

"Мы должны рассказать международной общественности о геноциде против азербайджанцев, весь мир должен знать азербайджанскую правду".

Как передает северное бюро Report, об этом 31 марта уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева заявила журналистам в Губе.

Омбудсмен отметила, что до возвращения общенационального лидера Гейдара Алиева к власти этот вопрос не получал никакой правовой оценки: "Только подписанным общенациональным лидером в 1998 году соответствующим распоряжением было объявлено 31 марта – День геноцида азербайджанцев. В 2013 году по инициативе Фонда Гейдара Алиева и непосредственно под руководством первого вице-президента Мехрибан Алиевой был создан Мемориальный комплекс геноцида в Губе. Глава государства Ильхам Алиев поручил нам всегда держать этот вопрос в центре внимания и на всех международных платформах доносить до мировой общественности правду Азербайджана".

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Версия на английском языке Ombudsman: 'We must tell the world about genocide against Azerbaijanis'
Версия на азербайджанском языке Ombudsman: “Azərbaycanlılara qarşı törədilən soyqırımı bütün dünyaya çatdırmalıyıq”

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