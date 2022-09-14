Омбудсмен: Международные структуры должны жестко отреагировать на эту агрессию Армении

Оккупационная политика Армении в отношении Азербайджана продолжается и сегодня.

Оккупационная политика Армении в отношении Азербайджана продолжается и сегодня.

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщила Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева.

Она отметила, что аппарат омбудсмена обратился по этому поводу ко всем международным организациям: “Я требую от международных структур немедленно и жестко отреагировать на эту агрессию Армении. Их оккупационная политика, которая продолжается и сегодня, должна быть прекращена. В результате провокации Армении 50 наших детей стали шехидами”.

С.Алиева подчеркнула, что с ноября 2020 года по сегодняшний день жертвами мин стали 242 человека: “И сегодня Армения направляет диверсионные группы на наши освобожденные от оккупации земли с целью их минирования. Армения, которая представляет угрозу миру и безопасности в регионе, должна взять на себя обязательства”.