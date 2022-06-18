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Омбудсмен: Международные институты должны привлечь виновных к ответственности

Омбудсмен: Международные институты должны привлечь виновных к ответственности "Защита прав человека, и особенно прав женщин - один из важнейших приоритетов в современном мире. Обеспечение прав является основным направлением государственной политики. Омбудсмен - это независимый институт, который защищает права человека".
Внутренняя политика
18 июня 2022 г. 12:41
Омбудсмен: Международные институты должны привлечь виновных к ответственности

"Защита прав человека, и особенно прав женщин - один из важнейших приоритетов в современном мире. Обеспечение прав является основным направлением государственной политики. Омбудсмен - это независимый институт, который защищает права человека".

Как сообщает Report, об этом заявила омбудсмен Сабина Алиева на панели "Права человека, демократия и новые вызовы в XXI веке" в рамках IX Глобального Бакинского форума.

По ее словам, мировое сообщество в течение 30 лет никак не реагировало на проблемы, стоящие перед Азербайджаном:

"Мною подготовлен ряд докладов по загрязнению окружающей среды нашей страны. Считаю, что международные институты должны серьезнейшим образом их расследовать и привлечь виновных к ответственности".

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman: “Beynəlxalq təsisatlar cinayətkarları məhkəmə qarşısına çıxarmalıdır”

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