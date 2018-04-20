Омбудсмен: К нам поступали обращения о невыплате соответствующих компенсаций при сносе домов

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ "Из общего числа обращений, поступивших Уполномоченному по правам человека Азербайджанской Республики в 2017 году, обращения, связанные с правом на собственность составили 13,2% от общего числа обращений, 6,2% были связаны с правом на административную и судебную поддержку прав и свобод, 5,8% - правом на социальное обеспечение и 4,9% - правом на труд.

Как сообщает Report, об этом говорится в ежегодном докладе на 2017 год Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (Омбудсмен) о состоянии обеспечения и защиты прав и свобод человека в Азербайджане.

Отмечается, что в обращениях, связанных с правом на собственность, отразились такие вопросы, как снос имущества при отсутствии судебного постановления, невыплата соответствующей компенсации при сносе домов, волокитство при оформлении документов на принадлежащий гражданину дом и пр.

Ежегодный отчет представлен президенту Азербайджанской Республики, отправлен в Милли Меджлис, Кабинет министров, Конституционный суд, Верховный суд и Генпрокуратуру.

Документ вынесут на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса 24 апреля.