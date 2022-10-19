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Омбудсмен: Армения устанавливает мины на освобожденных территориях Азербайджана

Омбудсмен: Армения устанавливает мины на освобожденных территориях Азербайджана "Армения, воодушевленная отсутствием какого-либо давления на международном уровне, посредством диверсионных групп продолжает устанавливать мины на территориях Азербайджана, признанных ООН и в настоящее время освобожденных от оккупации".
Внутренняя политика
19 октября 2022 г. 11:51
Омбудсмен: Армения устанавливает мины на освобожденных территориях Азербайджана

"Армения, воодушевленная отсутствием какого-либо давления на международном уровне, посредством диверсионных групп продолжает устанавливать мины на территориях Азербайджана, признанных ООН и в настоящее время освобожденных от оккупации".

Как сообщает Report, об этом заявила Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева 19 октября во время выступления на Бакинской международной конференции омбудсменов и Национальных правозащитных институтов на тему "Роль омбудсменов и Национальных правозащитных институтов в сфере бизнеса и прав человека", приуроченной к 20-летнему юбилею Аппарата омбудсмена.

По ее словам, несмотря на то, что от имени азербайджанского омбудсмена неоднократно подавалось обращение в международные организации для передачи нашей стране точных карт заминированных территорий, правительство Армении, к сожалению, до сих пор не предприняло каких-либо шагов в этом направлении.

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman: "Ermənistan Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərində təxribat-diversiya qrupları vasitəsilə mina basdırır"

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