Омбудсмен: Цифровизация медуслуг создает ограничения для не имеющих доступа к интернету групп населения

Широкомасштабное внедрение услуг цифрового здравоохранения создает определенные ограничения в предоставлении медицинских услуг для уязвимых групп населения, не имеющих доступа к интернету и цифровым технологиям.

Широкомасштабное внедрение услуг цифрового здравоохранения создает определенные ограничения в предоставлении медицинских услуг для уязвимых групп населения, не имеющих доступа к интернету и цифровым технологиям.

Как сообщает Report, об этом заявила Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева на VIII международной научно-практической конференции на тему "Проблемы защиты прав человека: обмен положительным опытом омбудсменов" в Москве.

Омбудсмен отметила, что в мире есть проблемы с обеспечением права на медицинское обслуживание, и их решение требует комплексного подхода. Она подчеркнула важность национальных институтов по правам человека в изучении вопросов равного доступа к медицинским услугам и в выдвижении предложений по приведению законов в соответствие с международными стандартами.