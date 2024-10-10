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Омбудсмен: Цифровизация медуслуг создает ограничения для не имеющих доступа к интернету групп населения

Омбудсмен: Цифровизация медуслуг создает ограничения для не имеющих доступа к интернету групп населения Широкомасштабное внедрение услуг цифрового здравоохранения создает определенные ограничения в предоставлении медицинских услуг для уязвимых групп населения, не имеющих доступа к интернету и цифровым технологиям.
Внутренняя политика
10 октября 2024 г. 19:44
Омбудсмен: Цифровизация медуслуг создает ограничения для не имеющих доступа к интернету групп населения

Широкомасштабное внедрение услуг цифрового здравоохранения создает определенные ограничения в предоставлении медицинских услуг для уязвимых групп населения, не имеющих доступа к интернету и цифровым технологиям.

Как сообщает Report, об этом заявила Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева на VIII международной научно-практической конференции на тему "Проблемы защиты прав человека: обмен положительным опытом омбудсменов" в Москве.

Омбудсмен отметила, что в мире есть проблемы с обеспечением права на медицинское обслуживание, и их решение требует комплексного подхода. Она подчеркнула важность национальных институтов по правам человека в изучении вопросов равного доступа к медицинским услугам и в выдвижении предложений по приведению законов в соответствие с международными стандартами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоOmbudsman: Rəqəmsal səhiyyənin genişləndirilməsi internetə çıxışı olmayan əhali qruplarına məhdudiyyət yaradır

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