Омбудсмен: Борьба с изменением климата должна быть направлена на снижение неравенства

12:17

Борьба с изменением климата и смягчение его последствий должны быть направлены на снижение неравенства.

Как сообщает Report, об этом заявила Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева в статье, опубликованной в газете "Республика".

По ее словам, для борьбы с изменением климата необходимо разработать различные подходы, которые также обеспечили бы защиту прав человека.

Омбудсмен отметила важность поддержки развивающихся стран и уязвимых сообществ в этом вопросе, подчеркнув, что развитые страны должны активно содействовать этому, включая снижение углеродного следа.

Сабина Алиева подчеркнула необходимость более тесного сотрудничества между правовыми и институциональными структурами в контексте борьбы с изменением климата. Она отметила, что это сотрудничество должно строиться на взаимодействии правовых систем, международных организаций и институтов гражданского общества.