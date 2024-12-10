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Омбудсмен: Борьба с изменением климата должна быть направлена на снижение неравенства

Омбудсмен: Борьба с изменением климата должна быть направлена на снижение неравенства 12:17
Внутренняя политика
10 декабря 2024 г. 12:35
Омбудсмен: Борьба с изменением климата должна быть направлена на снижение неравенства

Борьба с изменением климата и смягчение его последствий должны быть направлены на снижение неравенства.

Как сообщает Report, об этом заявила Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева в статье, опубликованной в газете "Республика".

По ее словам, для борьбы с изменением климата необходимо разработать различные подходы, которые также обеспечили бы защиту прав человека.

Омбудсмен отметила важность поддержки развивающихся стран и уязвимых сообществ в этом вопросе, подчеркнув, что развитые страны должны активно содействовать этому, включая снижение углеродного следа.

Сабина Алиева подчеркнула необходимость более тесного сотрудничества между правовыми и институциональными структурами в контексте борьбы с изменением климата. Она отметила, что это сотрудничество должно строиться на взаимодействии правовых систем, международных организаций и институтов гражданского общества.

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Версия на английском языке Ombudsman: Fight against climate change should focus on reducing inequalities
Версия на азербайджанском языке Ombudsman: İqlim dəyişikliyi ilə mübarizə bərabərsizliklərin azaldılmasına yönəlməlidir

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