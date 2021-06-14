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Омбудсмен Азербайджана: Заявление Пашиняна еще раз подтверждает нашу обеспокоенность

Омбудсмен Азербайджана: Заявление Пашиняна еще раз подтверждает нашу обеспокоенность Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева распространила заявление в связи с предоставлением Арменией карты минных полей и минами, закопанными вражеской стороной на освобожденных территориях Азербайджана.
Внутренняя политика
14 июня 2021 г. 12:30
Омбудсмен Азербайджана: Заявление Пашиняна еще раз подтверждает нашу обеспокоенность
Сабина Алиева

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева распространила заявление в связи с предоставлением Арменией карты минных полей и минами, закопанными вражеской стороной на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"Как уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики, еще раз выражаю свою обеспокоенность в связи с минными полями, представляющими угрозу жизни, здоровью и безопасности людей на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

44-дневная война между Арменией и Азербайджаном завершилась в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным 10 ноября 2020 года между Арменией, Азербайджаном и Россией, и территории Азербайджана, находившиеся под оккупацией в течение почти 30 лет, были освобождены.

За время оккупации, а также во время 44-дневной войны вооруженные силы Армении практически полностью разрушили города, поселки, села, закопали сотни тысяч мин на освобожденных ныне территориях Азербайджана. Мины активны даже спустя десятилетия после того, как были заложены и представляют большую опасность. Их наличие не только угрожает жизни людей, но и препятствует возвращению вынужденных переселенцев на эти территории, значительно замедляя процесс восстановления и развития в целом.

После окончания конфликта из-за взрыва различных типов мин и других взрывных устройств пострадали более 140 человек, 27 человек погибли.

Факт захоронения около 100 тысяч различных видов мин только в одном освобожденном от оккупации районе Азербайджана, официальное заявление исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна на встрече со своими избирателями в Егварде в рамках предвыборной пропагандистской кампании о том, что представленная Азербайджану минная карта является лишь небольшой частью имеющихся у них карт, еще раз показали, насколько обоснована наша постоянная обеспокоенность, неоднократно высказываемая нами в международных организациях.

Во имя защиты жизни и здоровья невинных людей и прекращения нарушений прав человека я настоятельно призываю предоставить карты минных полей других освобожденных от оккупации районов, призываю все соответствующие международные организации принять срочные меры в рамках своих мандатов".

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman Paşinyanın mina xəritəsi ilə bağlı çıxışına görə beynəlxalq təşkilatlara müraciət edib

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