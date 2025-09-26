Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    Омбудсмен Азербайджана выступила с заявлением к пятой годовщине Отечественной войны

    Внутренняя политика
    • 26 сентября, 2025
    • 12:10
    Омбудсмен Азербайджана выступила с заявлением к пятой годовщине Отечественной войны

    Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева распространила заявление, приуроченное к пятой годовщине начала Отечественной войны.

    Как сообщает Report, в документе отмечается, что 27 сентября 2020 года вооруженные силы Армении начали широкомасштабные боевые действия, подвергнув обстрелам густонаселенные пункты Азербайджана.

    Алиева подчеркнула, что в ответ Азербайджан осуществил контрнаступление в соответствии со статьей 51 Устава ООН, восстановив свою территориальную целостность.

    "В ходе войны Армения обстреливала города и села, грубо нарушая нормы международного гуманитарного права. Погибли около 100 мирных жителей, более 450 получили ранения, тысячи объектов гражданской инфраструктуры были разрушены", - отмечается в заявлении.

    В нем также говорится, что в сентябре 2023 года для нейтрализации угрозы со стороны незаконных вооруженных формирований и защиты прав и свобод граждан в Карабахе были проведены локальные антитеррористические мероприятия, после чего государственный суверенитет Азербайджана был полностью восстановлен.

    Омбудсмен напомнила о важности возвращения бывших вынужденных переселенцев в свои города и села, разминирования территорий и наказания виновных в военных преступлениях. Алиева подчеркнула необходимость активной поддержки международных организаций в обеспечении прав человека и установлении прочного мира в регионе.

    Заявление направлено Генсеку ООН, Совбезу и другим структурам ООН, ЕС, Совету Европы, ОБСЕ и ряду других международных организаций.

    омбудсмен Сабина Алиева День памяти Отечественная война
    Ombudsman Vətən müharibəsinin 5-ci il dönümü ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlara bəyanat ünvanlayıb
    Azerbaijan's Ombudsman issues statement on fifth anniversary of Patriotic War

    Последние новости

    13:16

    В субботу в Азербайджане ожидаются дожди и ветер

    Экология
    13:05
    Фото

    В Ходжалы прошло мероприятие по случаю Дня памяти

    Внутренняя политика
    13:04

    В России семь человек скончались из-за отравления суррогатным алкоголем

    В регионе
    12:58

    ЮНФПА готов поддержать финансирование статистической системы для отслеживания ЦУР

    Финансы
    12:55

    Turkish Airlines планирует купить до 225 самолетов Boeing

    Другие страны
    12:53

    BMW отзывает более 196 тыс. автомобилей в США

    Другие
    12:53

    Пашинян отправляется в Нью-Йорк из Москвы

    В регионе
    12:52

    Ильхам Алиев сделал публикацию в связи с участием в 80-й сессии Генассамблеи ООН

    Внешняя политика
    12:50

    Азербайджан готовит статданные по "зеленой экономике" - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    Лента новостей