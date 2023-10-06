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Омбудсмен Азербайджана встретилась с Давитом Бабаяном

Омбудсмен Азербайджана встретилась с Давитом Бабаяном Обвиняемый Давит Бабаян был принят Уполномоченным по правам человека (омбудсменом) Азербайджана Сабиной Алиевой в индивидуальном порядке.
Внутренняя политика
6 октября 2023 г. 17:14
Омбудсмен Азербайджана встретилась с Давитом Бабаяном

Обвиняемый Давит Бабаян был принят Уполномоченным по правам человека (омбудсменом) Азербайджана Сабиной Алиевой в индивидуальном порядке.

Как сообщает Report, в ходе встречи были изучены условия его содержания и обращения, состояние обеспечения его прав, предусмотренных законодательством.

Д. Бабаян не жаловался на условия содержания, отметив, что при поступлении в место содержания он прошел медицинское обследование. Для защиты его прав ему был предоставлен адвокат.

В рамках встречи, в которой также приняли участие врачи и психологи Национальной превентивной группы омбудсмена, ему были также представлены законодательные акты на родном языке, а также публикации, объясняющие возможность обращения к омбудсмену.

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman Davit Babayanla görüşüb, o, vəkillə təmin olunub, saxlanma şəraitindən şikayəti yoxdur

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