Омбудсмен Азербайджана встретилась с Давитом Бабаяном

Обвиняемый Давит Бабаян был принят Уполномоченным по правам человека (омбудсменом) Азербайджана Сабиной Алиевой в индивидуальном порядке.

Обвиняемый Давит Бабаян был принят Уполномоченным по правам человека (омбудсменом) Азербайджана Сабиной Алиевой в индивидуальном порядке.

Как сообщает Report, в ходе встречи были изучены условия его содержания и обращения, состояние обеспечения его прав, предусмотренных законодательством.

Д. Бабаян не жаловался на условия содержания, отметив, что при поступлении в место содержания он прошел медицинское обследование. Для защиты его прав ему был предоставлен адвокат.

В рамках встречи, в которой также приняли участие врачи и психологи Национальной превентивной группы омбудсмена, ему были также представлены законодательные акты на родном языке, а также публикации, объясняющие возможность обращения к омбудсмену.