Омбудсмен Азербайджана: В ходе голосования на муниципальных выборах нарушений не зафиксировано

Во время голосования на муниципальных выборах не были зафиксированы нарушения или вмешательства со стороны каких-либо государственных органов.
Как сообщает
Она отметила, что наблюдения проводились на избирательных участках по всей стране, на участках были созданы необходимые условия для реализации избирательных прав граждан в соответствии с законодательством.
"С учетом положительного опыта предыдущих лет, 72 сотрудника института Омбудсмена и аппарата Омбудсмена Нахчыванской Автономной Республики в качестве наблюдателей провели независимые наблюдения по собственной инициативе на 708 избирательных участках 101 округа в Баку и других 37 городах и районах страны, а также автономной республики.
Наблюдения также проводились на избирательных участках, организованных в Учебном центре азербайджанской армии и 16 пенитенциарных учреждениях", - говорится в заявлении.
Также отмечается, что во время наблюдений омбудсмен непосредственно встречалась с членами участковых избирательных комиссий, наблюдателями и избирателями, узнавала их мнения о процессе голосования. Было подчеркнуто, что нарушений прав и вмешательства со стороны каких-либо государственных органов, включая представителей исполнительной власти и сотрудников полиции, не наблюдалось.
В заявлении указывается, что в день выборов в адрес омбудсмена не поступало никаких жалоб и обращений о нарушении избирательных прав, и по результатам наблюдений муниципальные выборы прошли в условиях высокой активности населения, демократично, свободно, прозрачно, справедливо, в соответствии с избирательным законодательством и международными стандартами, организованно.