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Омбудсмен Азербайджана рассказала послу США о преступлениях и экоциде со стороны Армении

Омбудсмен Азербайджана рассказала послу США о преступлениях и экоциде со стороны Армении Омбудсмен Сабина Алиева проинформировала посла Великобритании в Азербайджане Марка Либби о многочисленных преступлениях и экоциде, совершенных Арменией на азербайджанских землях в период почти 30-летней оккупации.
Внутренняя политика
25 сентября 2024 г. 16:12
Омбудсмен Азербайджана рассказала послу США о преступлениях и экоциде со стороны Армении

Омбудсмен Сабина Алиева проинформировала посла США в Азербайджане Марка Либби о многочисленных преступлениях и экоциде, совершенных Арменией на азербайджанских землях в период почти 30-летней оккупации.

Как сообщает Report со ссылкой на аппарат омбудсмена, Сабина Алиева также рассказала послу о своей деятельности в области защиты прав и свобод человека, подчеркнула важность сотрудничества и обмена опытом с уполномоченными по правам человека зарубежных стран, национальными институтами по правам человека, и международными организациями.

Алиева также коснулась минной угрозы на освобожденных территориях. Она отметила, что заложенные Арменией мины создают серьезные препятствия безопасному возвращению бывших вынужденных переселенцев на родные земли и восстановительным работам.

Омбудсмен добавила, что после Первой Карабахской войны около 4 тыс. граждан Азербайджана пропали без вести. По ее словам, личности некоторых пропавших без вести удалось идентифицировать, их останки перезахоронены, однако о судьбе большинства до сих пор нет информации.

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Версия на английском языке Azerbaijani Ombudsperson tells US envoy about Armenia's crimes, ecocide
Версия на азербайджанском языке Ombudsman ABŞ səfirinə Ermənistanın ətraf mühitə vurduğu ziyan, ekosid cinayətlərindən danışıb

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