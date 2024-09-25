Омбудсмен Азербайджана рассказала послу США о преступлениях и экоциде со стороны Армении

Омбудсмен Сабина Алиева проинформировала посла Великобритании в Азербайджане Марка Либби о многочисленных преступлениях и экоциде, совершенных Арменией на азербайджанских землях в период почти 30-летней оккупации.

Омбудсмен Сабина Алиева проинформировала посла США в Азербайджане Марка Либби о многочисленных преступлениях и экоциде, совершенных Арменией на азербайджанских землях в период почти 30-летней оккупации.

Как сообщает Report со ссылкой на аппарат омбудсмена, Сабина Алиева также рассказала послу о своей деятельности в области защиты прав и свобод человека, подчеркнула важность сотрудничества и обмена опытом с уполномоченными по правам человека зарубежных стран, национальными институтами по правам человека, и международными организациями.

Алиева также коснулась минной угрозы на освобожденных территориях. Она отметила, что заложенные Арменией мины создают серьезные препятствия безопасному возвращению бывших вынужденных переселенцев на родные земли и восстановительным работам.

Омбудсмен добавила, что после Первой Карабахской войны около 4 тыс. граждан Азербайджана пропали без вести. По ее словам, личности некоторых пропавших без вести удалось идентифицировать, их останки перезахоронены, однако о судьбе большинства до сих пор нет информации.