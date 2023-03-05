Омбудсмен Азербайджана прокомментировала очередную армянскую провокацию в Карабахе

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева прокомментировала очередную военную провокацию, совершенную армянской стороной на грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу на территории Карабахского экономического района Азербайджана.
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С. Алиева решительно осудила подобные провокационные действия Армении, противоречащие положениям трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, приводящие к грубому нарушению прав на жизнь, охрану здоровья, а также других основных прав человека, созданию новых очагов конфликтов в регионе, и прекращению переговоров в направлении обеспечения устойчивого мира.
"Мы требуем от противоположной стороны уважать международно признанную территориальную целостность Азербайджана. Считаем, что выполнение положений трехстороннего заявления, подписанного сторонами, должно быть обеспечено безоговорочно и в полном объеме, незаконные армянские вооруженные формирования должны в скорейшем времени выведены с территории нашей страны, безопасность граждан Азербайджанской Республики должна быть обеспечена.
Принимая во внимание, что единственной автомобильной дорогой, которая может быть использована между Карабахским экономическим районом и Республикой Армения, является дорога Ханкенди-Лачын, в целях защиты жизни и здоровья людей, предотвращения дальнейших провокаций необходимо решительно пресечь осуществление перевозок военного и иного назначения по другим маршрутам.
С учетом того, что факты перевозки оружия, боеприпасов, других военных грузов, в том числе мин, горючего и живой силы из Армении в Карабахский экономический район Азербайджана фиксировались и раньше, а также того, что мы неоднократно обращались в связи с этим в международные организации с соответствующими заявлениями, но, несмотря на все предупреждения, провокации продолжаются, принимая во внимание наличие серьезной угрозы жизни и здоровью людей, требуем создания соответствующего контрольно-пропускного пункта на дороге Лачын-Ханкенди на государственной границе Азербайджана.
Вместе с тем, вновь обращаясь к международным и региональным организациям, омбудсменам и национальным правозащитным учреждениям зарубежных стран, призываем их обозначить жесткую позицию в связи с нарушениями прав человека, совершенными Арменией в регионе, а также принять решительные меры в соответствии с нормами и принципами международного права в целях предотвращения подобных действий, угрожающих обеспечению стабильного мира и развития в регионе", - говорится в заявлении.