Омбудсмен Азербайджана прокомментировала очередную армянскую провокацию в Карабахе

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева прокомментировала очередную военную провокацию, совершенную армянской стороной на грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу на территории Карабахского экономического района Азербайджа

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева прокомментировала очередную военную провокацию, совершенную армянской стороной на грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу на территории Карабахского экономического района Азербайджана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Офис омбудсмена.

С. Алиева решительно осудила подобные провокационные действия Армении, противоречащие положениям трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, приводящие к грубому нарушению прав на жизнь, охрану здоровья, а также других основных прав человека, созданию новых очагов конфликтов в регионе, и прекращению переговоров в направлении обеспечения устойчивого мира.

"Мы требуем от противоположной стороны уважать международно признанную территориальную целостность Азербайджана. Считаем, что выполнение положений трехстороннего заявления, подписанного сторонами, должно быть обеспечено безоговорочно и в полном объеме, незаконные армянские вооруженные формирования должны в скорейшем времени выведены с территории нашей страны, безопасность граждан Азербайджанской Республики должна быть обеспечена.

Принимая во внимание, что единственной автомобильной дорогой, которая может быть использована между Карабахским экономическим районом и Республикой Армения, является дорога Ханкенди-Лачын, в целях защиты жизни и здоровья людей, предотвращения дальнейших провокаций необходимо решительно пресечь осуществление перевозок военного и иного назначения по другим маршрутам.

С учетом того, что факты перевозки оружия, боеприпасов, других военных грузов, в том числе мин, горючего и живой силы из Армении в Карабахский экономический район Азербайджана фиксировались и раньше, а также того, что мы неоднократно обращались в связи с этим в международные организации с соответствующими заявлениями, но, несмотря на все предупреждения, провокации продолжаются, принимая во внимание наличие серьезной угрозы жизни и здоровью людей, требуем создания соответствующего контрольно-пропускного пункта на дороге Лачын-Ханкенди на государственной границе Азербайджана.

Вместе с тем, вновь обращаясь к международным и региональным организациям, омбудсменам и национальным правозащитным учреждениям зарубежных стран, призываем их обозначить жесткую позицию в связи с нарушениями прав человека, совершенными Арменией в регионе, а также принять решительные меры в соответствии с нормами и принципами международного права в целях предотвращения подобных действий, угрожающих обеспечению стабильного мира и развития в регионе", - говорится в заявлении.