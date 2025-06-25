Омбудсмен Азербайджана проинформировала представителя ФРГ о минной угрозе со стороны Армении

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева провела в Германии встречу с федеральным уполномоченным по правам человека этой страны Ларсом Кастеллуччи.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева провела в Германии встречу с федеральным уполномоченным по правам человека этой страны Ларсом Кастеллуччи.

Как сообщает Report, во встрече также принял участие посол Азербайджана в ФРГ Насими Агаев.

В ходе встречи Сабина Алиева рассказала о деятельности института омбудсмена, в том числе в сфере защиты прав детей и лиц с инвалидностью, обеспечении права на информацию и недопущении дискриминации.

Омбудсмен затронула вопрос минной угрозы на освобожденных территориях Азербайджана. Она подчеркнула, что заложенные армянами мины продолжают представлять серьезную опасность для мирных жителей, в том числе женщин и детей, препятствуют возвращению вынужденных переселенцев и восстановительным работам. Было подчеркнуто, что несмотря на многочисленные обращения, точные карты минных полей до сих пор не переданы Азербайджану.

Омбусмен отметила, что около 4 тыс. азербайджанцев пропали без вести во время Первой Карабахской войны и об их судьбе до сих пор ничего неизвестно.