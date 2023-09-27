Омбудсмен Азербайджана проинформировала молдовского спикера о военных преступлениях Армении

Мины, установленные Арменией на освобожденных от оккупации азербайджанских землях, продолжают уносить жизни наших военнослужащих и гражданских лиц.

Мины, установленные Арменией на освобожденных от оккупации азербайджанских землях, продолжают уносить жизни наших военнослужащих и гражданских лиц.

Как передает Report , об этом заявила Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева на встрече со спикером парламента Молдовы Игорем Гросу в Кишиневе.

С.Алиева отметила, что, несмотря на то, что азербайджанская сторона неоднократно требовала достоверных карт минных полей на освобожденных от оккупации территориях, отказ Армении предоставить их в лишний раз свидетельствует о заинтересованности этой страны в убийствах невинных людей, пренебрежительном отношении к нормам международного гуманитарного права.

Предоставив подробную информацию о военных преступлениях, совершенных Арменией на азербайджанских землях, омбудсмен отметила, что судьба около 4 000 азербайджанцев, пропавших без вести во время первой Карабахской войны, по сей день остается неизвестной. Такие факты являются прямым доказательством военных преступлений, совершенных Арменией против Азербайджана, случаев прямого нарушения норм и принципов международного права.

Отметив высокий уровень двустороннего политического диалога, Игорь Гросу отметил, что его страна всегда была рядом с Азербайджаном в его справедливой борьбе. Было отмечено, что Молдова внимательно следит за событиями, происходящими в Азербайджане.

"Между Молдовой и Азербайджаном существуют тесные связи и плодотворное сотрудничество в различных сферах. Они основаны на общих ценностях, приверженности миру и стабильности, которые мы разделяем. Мы хотим укрепить эти связи", - подчеркнул И.Гросу.

На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В обсуждениях также принял участие посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов.

Отметим, что С.Алиева находится с визитом в Кишиневе для участия в международной конференции, посвященной 25-летию создания Аппарата Народного защитника Молдовы. В рамках визита азербайджанский омбудсмен проведет ряд двусторонних встреч.