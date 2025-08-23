О нас

Внутренняя политика
23 августа 2025 г. 16:35
Омбудсмен Азербайджана призвала к ответственному освещению тем, связанных с детьми

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева призвал представителей СМИ, каждого члена общества и родителей соблюдать этические принципы и правовые требования при распространении материалов, связанных с детьми.

Как сообщает Report, заявление распространил Аппарат омбудсмена.

Алиева отметила, что защита прав и свобод детей является одним из приоритетных вопросов в Азербайджане, которому государство постоянно уделяет особое внимание.

"Защита и продвижение прав детей — одно из ключевых направлений деятельности омбудсмена. Приоритет интересов детей, обеспечение их здоровой психологической среды — это совместная обязанность государства, общества и каждого гражданина. Публикации и действия, не соответствующие интересам детей, не только негативно влияют на их психологическое развитие и безопасность, но и нарушают принцип неприкосновенности частной жизни, повышая риск эксплуатации", - сказала омбудсмен.

Сабина Алиева также призвала тщательно проанализировать возможные последствия перед распространением любых материалов о детях в субъектах медиа и социальных сетях.

"Необходимо уважать личную и семейную жизнь ребенка, его честь и достоинство. Содержание материалов не должно противоречить правам и свободам детей, их использование должно соответствовать законным интересам несовершеннолетних. Кроме того, следует создавать условия для распространения безопасных информационных продуктов, обеспечивающих всестороннее развитие и социализацию детей", - говорится в заявлении.

