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    Милли Меджлис принял отчет омбудсмена - ОБНОВЛЕНО

    В период деятельности на имя омбудсмена поступило в целом 114 690 обращений

    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был заслушан годовой отчет уполномоченного по правам человека (омбудсмен) за 2014 год на тему "О состоянии в сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека в Азербайджане". Как сообщает Report, отчет прочла омбудсмен Эльмира Сулейманова.
    По ее словам, в период деятельности на имя омбудсмена поступило в целом 114 690 обращений, а в 2014 году - 13 150 обращений: "Из них 74,2% составляют жалобы, 25,8% - заявления. В прошлом году в аппарате и региональных центрах было принято в целом 2 468 человек, 388 человек было принято на основании ранее предъявленных обращений, им были даны соответствующие разъяснения и консультации".
    Э.Сулейманова отметила, что 49% жалоб приняты к производству, из них по 56,8% вынесено решение.
    После обсуждений годовой отчет омбудсмена был принят большинством голосов.

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