Омбудсмен Азербайджана предложила увеличить число отпускных дней для срочников до 20-ти

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева предложила увеличить число отпускных дней для солдат-срочников до 20-ти.

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева предложила увеличить число отпускных дней для солдат-срочников до 20-ти.

Как сообщает Report, данное предложение отражено в докладе омбудсмена за 2023 год, который она представила на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Сабина Алиева призвала внести изменения в статью 11 закона "О статусе военнослужащих", согласно которому военнослужащим срочной службы раз в году предоставляется 10-дневный отпуск.

Омбудсмен предложила предоставлять 10-дневный отпуск срочникам дважды в год, тем самым увеличить общее число отпускных дней до 20-ти.