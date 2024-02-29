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Омбудсмен Азербайджана предложила увеличить число отпускных дней для срочников до 20-ти

Омбудсмен Азербайджана предложила увеличить число отпускных дней для срочников до 20-ти Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева предложила увеличить число отпускных дней для солдат-срочников до 20-ти.
Внутренняя политика
29 февраля 2024 г. 11:10
Омбудсмен Азербайджана предложила увеличить число отпускных дней для срочников до 20-ти

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева предложила увеличить число отпускных дней для солдат-срочников до 20-ти.

Как сообщает Report, данное предложение отражено в докладе омбудсмена за 2023 год, который она представила на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Сабина Алиева призвала внести изменения в статью 11 закона "О статусе военнослужащих", согласно которому военнослужащим срочной службы раз в году предоставляется 10-дневный отпуск.

Омбудсмен предложила предоставлять 10-дневный отпуск срочникам дважды в год, тем самым увеличить общее число отпускных дней до 20-ти.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda əsgərlərə 20 günlük məzuniyyətin verilməsi təklif edilir

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