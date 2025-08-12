Омбудсмен: Вашингтонская декларация имеет важное значение для укрепления экономической интеграции на Южном Кавказе

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева поздравила президента Ильхама Алиева с установлением мира на Южном Кавказе - парафированием совместной декларации между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, в письме омбудсмен подчеркнула, что это событие позволит азербайджанскому народу достичь многолетней цели и восстановить справедливость.

"Встреча в Вашингтоне будет способствовать восстановлению транспортно-коммуникационных связей в регионе, открытию Зангезурского коридора, который укрепит экономическую интеграцию, а также даст толчок быстрому развитию Нахчывана, который долгие годы находился в условиях блокады. Подписание Декларации и совместная инициатива по ликвидации Минской группы ОБСЕ, которая долгие годы действовала безрезультатно, является началом исторического периода, направленного не только на нормализацию отношений между двумя странами, но и на обеспечение безопасного будущего региона и мирного сосуществования будущих поколений".

Алиева также отметила, что отмена 907-й поправки, которая всегда создавала напряженность в отношениях между Баку и Вашингтоном, а также создание Стратегической рабочей группы для разработки Хартии о стратегическом партнерстве между США и Азербайджаном будет способствовать прекращению несправедливости, с которой наша страна сталкивалась долгие годы, и устойчивому развитию отношений.