Омбудсмен Азербайджана понаблюдала за ходом голосования в Учебном центре Азербайджанской армии

12:02

Уполномоченный по правам человека Сабина Алиева понаблюдала за ходом голосования в избирательном участке №38 22-го Насими-Ясамальского избирательного округа, расположенного в Центре учебно-тренировочной подготовки Азербайджанской армии.

Как сообщает Report, С.Алиева ознакомилась с созданными условиями на участке, где также голосуют военнослужащие.

Отметим, что муниципальные выборы проходят в 118 избирательных округах, где открыто 5 846 участков. В выборах участвуют 16 092 кандидата, претендующих на 8 071 мандат в 685 муниципалитетах.

По данным ЦИК, число избирателей в стране достигает 5 961 987 человек. Голосование завершится в 19:00.