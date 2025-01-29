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Омбудсмен Азербайджана понаблюдала за ходом голосования в Учебном центре Азербайджанской армии

Омбудсмен Азербайджана понаблюдала за ходом голосования в Учебном центре Азербайджанской армии 12:02
Внутренняя политика
29 января 2025 г. 12:15
Омбудсмен Азербайджана понаблюдала за ходом голосования в Учебном центре Азербайджанской армии

Уполномоченный по правам человека Сабина Алиева понаблюдала за ходом голосования в избирательном участке №38 22-го Насими-Ясамальского избирательного округа, расположенного в Центре учебно-тренировочной подготовки Азербайджанской армии.

Как сообщает Report, С.Алиева ознакомилась с созданными условиями на участке, где также голосуют военнослужащие.

Отметим, что муниципальные выборы проходят в 118 избирательных округах, где открыто 5 846 участков. В выборах участвуют 16 092 кандидата, претендующих на 8 071 мандат в 685 муниципалитетах.

По данным ЦИК, число избирателей в стране достигает 5 961 987 человек. Голосование завершится в 19:00.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani Ombudsperson observes voting at Azerbaijani army training center
Версия на азербайджанском языке ФотоSəbinə Əliyeva Azərbaycan Ordusunun Təlim və Tədris Mərkəzində seçki prosesini müşahidə edib

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