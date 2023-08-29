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Омбудсмен Азербайджана ответила на заявление комиссара Совета Европы по правам человека

Омбудсмен Азербайджана ответила на заявление комиссара Совета Европы по правам человека Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева призвала комиссара Совета Европы по правам человека уважать принцип территориальной целостности государств, а также основательно изучать текущую ситуацию в регионе.
Внутренняя политика
29 августа 2023 г. 12:44
Омбудсмен Азербайджана ответила на заявление комиссара Совета Европы по правам человека

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева призвала комиссара Совета Европы по правам человека уважать принцип территориальной целостности государств, а также основательно изучать текущую ситуацию в регионе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Аппарата омбудсмена.

"Мы считаем, что последнее заявление комиссара Совета Европы по правам человека в связи с Лачынской дорогой является продолжением процесса поддержки ложных утверждений о гуманитарной ситуации в азербайджанском городе Ханкенди на основании политических манипуляций Армении. Мы ожидали от комиссара Совета Европы более беспристрастного заявления после глубокого изучения такого деликатного вопроса, которое могло бы способствовать нормализации ситуации, внести значительный вклад в мирный процесс, имеющий в настоящее время очень важное значение", - говорится в заявлении омбудсмена.

По ее словам, несмотря на то, что дорога Агдам-Ханкенди открыта для перевозки всех гуманитарных грузов, провокационные заявления Армении и ее покровителей создают серьезные препятствия для нормализации обстановки в регионе и мирного процесса. "Мы призываем комиссара Совета Европы по правам человека уважать принцип территориальной целостности государств, основательно изучать текущую ситуацию в регионе, бороться с препятствиями, которые подрывают процесс миростроительства, поддерживать общепринятые принципы международного права”, - подчеркивается в ответе Сабины Алиевой.

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Версия на английском языке Azerbaijani Ombudsman responds to statement of Commissioner for Human Rights of Council of Europe
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ombudsmanı Avropa Şurasının insan hüquqları üzrə komissarının bəyanatına cavab verib

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