Омбудсмен Азербайджана обратилась в ООН по вопросу прав западных азербайджанцев на возвращение

10:51 Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева направила письмо Верховному комиссару ООН по делам беженцев Филиппо Гранди относительно права на возвращение азербайджанцев, некогда депортированных из Армении.

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева направила письмо Верховному комиссару ООН по делам беженцев Филиппо Гранди относительно права на возвращение азербайджанцев, некогда депортированных из Армении.

Как сообщает Report, в письме омбудсмен отмечает, что азербайджанцы в разное время в результате политики этнической чистки систематически депортировались с территории современной Армении, что является нарушением международного права.

В письме отмечается, что ряд международных правовых документов, включая резолюцию 194 Генеральной Ассамблеи ООН, признают право на возвращение как одно из основных прав человека и что каждый человек имеет право вернуться на свою родину.

При этом подчеркнуто, что право на возвращение распространяется не только на насильственно изгнанных со своих земель, но и на членов семей этих лиц и будущие поколения, также признается право требовать возмещения причиненного материального и морального ущерба.

Омбудсмен подчеркнула важность принятия верховным комиссаром активных инициатив для обеспечения международного признания права на возвращение азербайджанцев, насильственно изгнанных со своих исторических земель, и включения этого вопроса в глобальную повестку дня в области прав человека.

Она также призвала поддержать включение данного вопроса в соответствующие доклады и рекомендации ООН, выразила уверенность, что такая деятельность будет способствовать долгосрочному миру и установлению справедливости в регионе.