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Омбудсмен Азербайджана распространила обращение в связи с трагедией в Гарадаглы

Омбудсмен Азербайджана распространила обращение в связи с трагедией в Гарадаглы Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева распространила обращение в связи с трагедией в селе Гарадаглы.
Внутренняя политика
17 февраля 2022 г. 17:04
Омбудсмен Азербайджана распространила обращение в связи с трагедией в Гарадаглы

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева распространила обращение в связи с трагедией в селе Гарадаглы.

Как сообщили Report в аппарате омбудсмена, в обращении говорится:

"Прошло 30 лет со дня учиненного Арменией против народа Азербайджана геноцида в селе Гарадаглы. 17 февраля 1992 года вооруженные силы Армении совершили геноцид против мирного населения села Гарадаглы Ходжавендского района Азербайджана. В результате этого кровавого преступления село Гарадаглы было оккупировано и полностью сожжено, 118 мирных жителей взяты в заложники, из них 68 - зверски убиты.

Геноцид в Гарадаглы, являющийся проявлением ненависти к азербайджанскому народу и продолжением политики агрессии и этнической чистки, проводимой в свое время военно-политическим руководством Армении в отношении азербайджанцев, должна получить правовую оценку со стороны международных организаций. А лица, совершившие это преступление против мира и человечества, должны быть привлечены к ответственности", - говорится в обрушении.

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Версия на английском языке Azerbaijani Ombudswoman appeals over Garadaghli tragedy
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ombudsmanı Qaradağlı faciəsi ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətə çağırış edib

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