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Омбудсмен Азербайджана о распоряжении об амнистии

Омбудсмен Азербайджана о распоряжении об амнистии Сабина Алиева: "На основании ходатайств омбудсмена освобождены 72 осужденных”
Внутренняя политика
19 марта 2021 г. 15:35
Омбудсмен Азербайджана о распоряжении об амнистии

Сабина Алиева: "На основании ходатайств омбудсмена освобождены 72 осужденных”

“Нынешний акт об амнистии распространяется на пожилых, страдающих различными заболеваниями, лиц с инвалидностью и женщин. Мы выражаем глубокую признательность господину президенту за его гуманную политику в деле защиты прав человека”.

Об этом Report заявила Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева.

“На основании ходатайств омбудсмена вышли на свободу 72 заключенных. Срок пожизненного заключения 3-х человек сокращен до 25 лет. Сроки заключения некоторых лиц сокращены вдвое. Это очень позитивная практика, и мы высоко ценим ее. Выражаем признательность господину президенту за это”, - добавила С.Алиева.

Напомним, что акт об амнистии, подписанный президентом Ильхамом Алиевым 18 марта, охватил в общей сложности 625 человек. 19 марта акт об амнистии был приведен в исполнение.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ombudsmanı əfv sərəncamından danışdı - VİDEO

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