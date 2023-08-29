Омбудсмен Азербайджана посетила арестованных армянских футболистов

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева посетила арестованных армянских футболистов.
Как сообщает Report, целью было ознакомление с условиями содержания, обращения с ними и обеспечение прав лиц, арестованных в административном порядке.
В рамках встречи, в которой также приняли участие врачи и психологи Национальной превентивной группы, были приняты 3 человека - Ален Саргсян, Вахе Овсепян и Левон Григорян, которые были задержаны на погранично–пропускном пункте "Лачын" и арестованы в административном порядке на 10 дней.
В ходе конфиденциального приема омбудсмен ознакомилась с состоянием обеспечения прав этих лиц в соответствии с международным и национальным законодательством и заслушала их обращения. Также был проведен осмотр места их содержания и прогулки, установлено, что условия содержания соответствуют стандартам.
Принятые лица выразили свое удовлетворение условиями содержания, обращением с ними, питанием, а также медико-психологической помощью. В ходе визита также состоялся телефонный разговор арестованных с их семьями.