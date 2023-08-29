Омбудсмен Азербайджана посетила арестованных армянских футболистов

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева посетила арестованных армянских футболистов.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева посетила арестованных армянских футболистов.

Как сообщает Report, целью было ознакомление с условиями содержания, обращения с ними и обеспечение прав лиц, арестованных в административном порядке.

В рамках встречи, в которой также приняли участие врачи и психологи Национальной превентивной группы, были приняты 3 человека - Ален Саргсян, Вахе Овсепян и Левон Григорян, которые были задержаны на погранично–пропускном пункте "Лачын" и арестованы в административном порядке на 10 дней.

В ходе конфиденциального приема омбудсмен ознакомилась с состоянием обеспечения прав этих лиц в соответствии с международным и национальным законодательством и заслушала их обращения. Также был проведен осмотр места их содержания и прогулки, установлено, что условия содержания соответствуют стандартам.

Принятые лица выразили свое удовлетворение условиями содержания, обращением с ними, питанием, а также медико-психологической помощью. В ходе визита также состоялся телефонный разговор арестованных с их семьями.