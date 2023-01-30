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Омбудсмен Азербайджана направила письмо главе Генеральной инспекционной организации Ирана

Омбудсмен Азербайджана направила письмо главе Генеральной инспекционной организации Ирана Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева направила официальное письмо руководителю Генеральной инспекционной организации Ирана Забихуллаху Ходайяну.
Внутренняя политика
30 января 2023 г. 12:41
Омбудсмен Азербайджана направила письмо главе Генеральной инспекционной организации Ирана

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева направила официальное письмо руководителю Генеральной инспекционной организации Ирана Забихуллаху Ходайяну.

Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена.

В письме омбудсмен решительно осудила террористический акт, совершенный 27 января 2023 года в посольстве Азербайджана в Тегеране, и отметила о грубом нарушении требований Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов 1973 года.

Омбудсмен призвала правозащитную организацию Ирана принять необходимые и неотложные меры в рамках своих полномочий для скорейшей передачи правосудию лиц, организовавших и совершивших это предательское нападение.

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Версия на английском языке Azerbaijani Ombudsman sends letter to head of Iran's General Inspection Office
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ombudsmanı İranın Ümumi Təftiş Təşkilatının rəhbərinə məktub ünvanlayıb

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