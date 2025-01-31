Омбудсмен Азербайджана направила открытое письмо организации Human Rights Watch

Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева направила открытое письмо исполнительному директору организации Human Rights Watch (HRW) Тиране Хассан.
Как сообщили
В то же время было отмечено, что HRW, вместо того чтобы ссылаться на общедоступные годовые и параллельные отчеты омбудсмена, подробно освещающие деятельность по защите прав и свобод человека, включая предотвращение пыток, основывалась на сомнительных и предвзятых источниках. Также указывается, что члены Национальной превентивной группы омбудсмена встречались с рядом лиц, упомянутых в отчете организации, и каких-либо фактов пыток или жестокого обращения зафиксировано.
В письме отмечается, что, несмотря на важные решения, принятые для ликвидации последствий изменения климата во время проведения в Азербайджане СОР29, ставшей площадкой для эффективных дискуссий для предотвращения изменения климата, HRW в своем отчете не отметил эти успехи в решении актуальных проблем.
Согласно документу, в отчете не было учтено, что Азербайджан подвергся многолетней оккупации со стороны Армении, в результате чего были нарушены фундаментальные права и свободы более миллиона азербайджанцев, после прекращения оккупации была начата работа по обеспечению безопасного и достойного возвращения бывших вынужденных переселенцев, а также минная проблема, представляющая серьезную угрозу жизни и здоровью людей, факт насильственного изгнания сотен тысяч азербайджанцев из Армении, что является показателем проявления двойных стандартов в отношении Азербайджана.
Омбудсмен призвала организацию Human Rights Watch проявлять беспристрастность, справедливый подход и основываться на подтвержденных фактах при подготовке своих отчетов.