О нас

Омбудсмен Азербайджана направила открытое письмо организации Human Rights Watch

Омбудсмен Азербайджана направила открытое письмо организации Human Rights Watch Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева направила открытое письмо исполнительному директору организации Human Rights Watch (HRW) Тиране Хассан.
Внутренняя политика
31 января 2025 г. 08:41
Омбудсмен Азербайджана направила открытое письмо организации Human Rights Watch

Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева направила открытое письмо исполнительному директору организации Human Rights Watch (HRW) Тиране Хассан.

Как сообщили Report в пресс-службе омбудсмена, в письме говорится, что раздел по Азербайджану в докладе упомянутой организации о странах мира за 2024 год демонстрирует предвзятый и однобокий подход к Баку.

В то же время было отмечено, что HRW, вместо того чтобы ссылаться на общедоступные годовые и параллельные отчеты омбудсмена, подробно освещающие деятельность по защите прав и свобод человека, включая предотвращение пыток, основывалась на сомнительных и предвзятых источниках. Также указывается, что члены Национальной превентивной группы омбудсмена встречались с рядом лиц, упомянутых в отчете организации, и каких-либо фактов пыток или жестокого обращения зафиксировано.

В письме отмечается, что, несмотря на важные решения, принятые для ликвидации последствий изменения климата во время проведения в Азербайджане СОР29, ставшей площадкой для эффективных дискуссий для предотвращения изменения климата, HRW в своем отчете не отметил эти успехи в решении актуальных проблем.

Согласно документу, в отчете не было учтено, что Азербайджан подвергся многолетней оккупации со стороны Армении, в результате чего были нарушены фундаментальные права и свободы более миллиона азербайджанцев, после прекращения оккупации была начата работа по обеспечению безопасного и достойного возвращения бывших вынужденных переселенцев, а также минная проблема, представляющая серьезную угрозу жизни и здоровью людей, факт насильственного изгнания сотен тысяч азербайджанцев из Армении, что является показателем проявления двойных стандартов в отношении Азербайджана.

Омбудсмен призвала организацию Human Rights Watch проявлять беспристрастность, справедливый подход и основываться на подтвержденных фактах при подготовке своих отчетов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ombudsman “Human Rights Watch” təşkilatına açıq məktub ünvanlayıb

Экслюзивные новости

ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского зеленого кабеля из Азербайджана
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского "зеленого кабеля" из Азербайджана
30 января 2025 г. 16:13
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
29 января 2025 г. 10:30
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
28 января 2025 г. 19:39
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
28 января 2025 г. 13:05
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
27 января 2025 г. 16:23
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
27 января 2025 г. 16:07
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
27 января 2025 г. 16:05
Казакстан Темир Жолы: По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
"Казакстан Темир Жолы": По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
27 января 2025 г. 15:43
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
23 января 2025 г. 12:01
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
22 января 2025 г. 16:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi