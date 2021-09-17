Омбудсмен Азербайджана наградила ряд сотрудников ANAMA

Сотрудники Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) в Агдамском районе рассказали делегации Ассоциации омбудсменов стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС), выполняющей миссию по установлению фактов преступлений Армении в регионе

Сотрудники Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) в Агдамском районе рассказали делегации Ассоциации омбудсменов стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС), выполняющей миссию по установлению фактов преступлений Армении в регионе, о минах, заложенных на азербайджанских землях во время армянской оккупации, угрозе, которую они представляют для жизни и здоровья людей, а также о ходе процесса разминирования. Были предоставлены общие статистические данные.

Как передает Report, уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева, сотрудники учреждения и члены делегации Ассоциации омбудсменов ОИС высоко оценили работу сотрудников Aгентства и пожелали им успехов в работе.

Омбудсмен Сабина Алиева наградила некоторых сотрудников Агентства по разминированию почетными грамотами за их заслуги в деле обеспечения безопасного возвращения на наши освобожденные территории.