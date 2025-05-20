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Омбудсмен: Азербайджан поддерживает активное участие молодежи в построении правового государства

Омбудсмен: Азербайджан поддерживает активное участие молодежи в построении правового государства 11:35 Азербайджан поддерживает активное участие молодежи в процессе построения правового государства, а также гражданского общества.
Внутренняя политика
20 мая 2025 г. 11:47
Омбудсмен: Азербайджан поддерживает активное участие молодежи в построении правового государства

Азербайджан поддерживает активное участие молодежи в процессе построения правового государства и гражданского общества.

Как сообщает Report, об этом сказала уполномоченный по правам человека Азербайджана (омбудсмен) Сабина Алиева на открытии Форума "Суверенитет и конституция: С молодежью в будущее", проводимого в рамках "Года Конституции и суверенитета".

По ее словам, основная цель мероприятия - повышение правовых знаний среди молодежи, формирование у них патриотического духа и содействие их становлению как граждан, обладающих знаниями, мышлением и верностью национальным ценностям в соответствии с вызовами современности:

"Молодежь независимого Азербайджана - это настоящее и будущее нашей страны. Защита нашей конституции и суверенитета, уважение прав человека и поддержание и развитие принципов верховенства права находятся в руках молодежи, которая становится образованными и профессиональными специалистами. Мы считаем важным и поддерживаем активное участие молодежи в процессе построения правового государства и гражданского общества".

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman: Hüquqi dövlətin qurulmasında gənclərin fəal iştirakını vacib hesab edir və dəstəkləyirik

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