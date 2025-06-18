Омбудсмен: Азербайджан до сих пор страдает от последствий оккупационной политики Армении

Омбудсмен: Азербайджан до сих пор страдает от последствий оккупационной политики Армении

Азербайджан долгие годы подвергался политике оккупации и этнической чистки со стороны Армении и до сих пор страдает от гуманитарных последствий всего этого.

Как сообщает Report, об этом заявила омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева на Международном симпозиуме омбудсменов в Баку.

Она отметила, что минная проблема на освобожденных от оккупации территориях создает серьезные угрозы праву людей на безопасную жизнь, препятствует безопасному возвращению бывших вынужденных переселенцев на свои земли, восстановительным работам на этих территориях, приводит к нарушению экологического баланса в регионе.

В этом плане Алиева подчеркнула важность деятельности омбудсмена и национальных институтов по правам человека. "Эти институты играют важную роль не только в расследовании нарушений прав, но и в продвижении верховенства закона, правовом просвещении и укреплении правовой культуры своей превентивной и системной деятельностью", - добавила она.