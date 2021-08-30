Омбудсмен: Армения скрывает информацию о судьбе пропавших без вести во Второй Карабахской войне

Действия Азербайджана, направленные на улучшение состояния здоровья армянских военнопленных в нашей стране, основаны на принципе гуманизма.

Действия Азербайджана, направленные на улучшение состояния здоровья армянских военнопленных в нашей стране, основаны на принципе гуманизма.

Как передает Report, об этом заявила Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева.

Омбудсмен отметила, что Армения до сих пор не предоставила информацию о судьбе 7-х азербайджанцев, пропавших без вести во Второй Карабахской войне.

"Являясь омбудсменом Азербайджана, я всегда держу в центре внимания вопрос, связанный с защитой попавших в плен, ставших заложниками, восстановлением их нарушенных прав. Неопровержимые факты требуют принятия мер", - добавила С.Алиева.