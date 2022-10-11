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Омбудсмен: Армения пытается создать новый очаг конфликта

Омбудсмен: Армения пытается создать новый очаг конфликта В последнее время практически каждый день Вооруженные силы Армении, обстреливая позиции Азербайджана на различных участках государственной границы, пытаются обострить ситуацию и создать новый очаг конфликта.
Внутренняя политика
11 октября 2022 г. 13:40
Омбудсмен: Армения пытается создать новый очаг конфликта
Сабина Алиева

В последнее время практически каждый день Вооруженные силы Армении, обстреливая позиции Азербайджана на различных участках государственной границы, пытаются обострить ситуацию и создать новый очаг конфликта.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, распространенном Аппаратом омбудсмена Азербайджана.

Было отмечено, что Армения по-прежнему не выполняет взятых на себя обязательств, совершая провокационные действия против Азербайджана вопреки общепринятым принципам и нормам международного права, требованиям международного гуманитарного права.

В заявлении говорится, что диверсионные группы устанавливают многочисленные мины на территории Дашкесана, а также освобожденного от оккупации Кяльбаджарского района, что приводит к серьезной опасности для жизни и здоровья людей: "В связи с провокационными действиями Армении, наносящими удар по мирным переговорам, были направлены обращения в соответствующие международные структуры. Однако, поскольку в отношении Армении не принимаются меры, определяющие ответственность на международном уровне, ее нападения на территорию и гражданское население Азербайджана усиливаются, все это наносит удар по мирному процессу в регионе, а также препятствует обеспечению прав и свобод человека".

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman: "Ermənistan yeni münaqişə ocağının yaranmasına çalışır"

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