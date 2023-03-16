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Омбудсмен: Армения продолжает загрязнять наши освобожденные территории минами

Омбудсмен: Армения продолжает загрязнять наши освобожденные территории минами Армения и сегодня, продолжая свои провокации, продолжает загрязняет минами наши освобожденные от оккупации территории.
Внутренняя политика
16 марта 2023 г. 18:52
Омбудсмен: Армения продолжает загрязнять наши освобожденные территории минами

Армения и сегодня, продолжая свои провокации все дальше загрязняет минами наши освобожденные от оккупации территории.

Как сообщает Report, об этом заявила уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева.

Омбудсмен напомнила, что сегодня на освобожденной от оккупации территории села Юсифджанлы Агдамского района Азербайджанской Республики взорвалась мина, в результате чего погибли два мирных жителя: "Я осуждаю минный террор Армении, который постоянно уносит жизни и здоровье мирных граждан".

С.Алиева подчеркнула, что Армения в течение почти 30-летнего периода не только держала города и районы Карабахского региона Азербайджана под оккупацией, но и намеренно минировала эти территории в массовом порядке с целью убийства невинных людей: "С сожалением отмечаем, что в результате многочисленных взрывов мин, произошедших в период после освобождения наших земель от оккупации, на жертвами минного террора стали в общей сложности 286 человек, 48 из которых погибли. Армения же не только не передает нам точные карты мин, которые она установила за прошедшие годы, но и сегодня, продолжая свои провокации, вновь загрязняет минами освобожденные от оккупации территории, в результате чего жизни гражданских лиц и военных подвергаются серьезной опасности. Еще раз призываю мировое сообщество, в том числе международные организации, занимающиеся защитой прав человека, проявить решительную позицию в этом вопросе в целях защиты прав и свобод человека".

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Версия на английском языке Ombudswoman: Armenia continues to pollute Azerbaijani territories with mines
Версия на азербайджанском языке Ombudsman: "Ermənistan azad olunmuş ərazilərimizi yenidən minalarla çirkləndirir"

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