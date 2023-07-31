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Омбудсмен: Армения продолжает политику ненависти и нетерпимости к Азербайджану

Омбудсмен: Армения продолжает политику ненависти и нетерпимости к Азербайджану "Армения продолжает политику ненависти и нетерпимости по отношению к Азербайджану. Сообщения армянских пользователей в социальных медиа, содержащие оскорбления в адрес азербайджанцев, еще раз свидетельствуют о том, что политическое руководство Армении про
Внутренняя политика
31 июля 2023 г. 13:11
Омбудсмен: Армения продолжает политику ненависти и нетерпимости к Азербайджану

"Армения продолжает политику ненависти и нетерпимости по отношению к Азербайджану. Сообщения армянских пользователей в социальных медиа, содержащие оскорбления в адрес азербайджанцев, еще раз свидетельствуют о том, что политическое руководство Армении продолжает политику ненависти к Азербайджану".

Как сообщает Report, соответствующей публикацией в соцсети поделилась Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева.

"Как мы отмечали в наших предыдущих заявлениях, вопрос обеспечения прав граждан Азербайджана армянского происхождения, проживающих в Карабахе, находится в юрисдикции Азербайджанского государства. Необоснованные заявления омбудсмена Армении о защите прав наших граждан совершенно неуместны и являются вмешательством в суверенитет другой страны", - написала омбудсмен.

Омбудсмен также отметила, что несмотря на все это, предвзятое преувеличение событий в СМИ при поддержке политического руководства Армении, создание недовольства среди населения препятствует устойчивому мирному процессу в регионе и в то же время служит дальнейшему обострению нынешней ситуации.

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman: “Ermənistan Azərbaycana qarşı nifrət siyasətini və dözümsüzlüyünü davam etdirir"

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