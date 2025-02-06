Омбудсмен: Армения более 30 лет скрывает информацию о пропавших без вести азербайджанцах

Армения продолжает уклоняться от международных обязательств и более 30 лет не предоставляет информацию о судьбе плененных и пропавших без вести азербайджанцев.

Как сообщает Report, об этом заявила Уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева, комментируя идентификацию останков еще трех человек, пропавших во время Первой Карабахской войны.

По ее словам, в результате работ по идентификации останков, найденных в массовых захоронениях на освобожденных территориях, на данный момент установлены личности около 170 человек, и этот процесс продолжается.

Омбудсмен призвала Армению выполнять международные обязательства и раскрыть данные о судьбе пропавших азербайджанцев, а также о местах захоронения убитых.