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Омбудсмен: Армении военной агрессией грубо нарушила нормы международного гуманитарного права

Омбудсмен: Армении военной агрессией грубо нарушила нормы международного гуманитарного права Армении военной агрессией грубо нарушила нормы международного гуманитарного права.
Внутренняя политика
26 июня 2025 г. 17:56
Омбудсмен: Армении военной агрессией грубо нарушила нормы международного гуманитарного права

Армения в ходе военной агрессии совершила преступления, грубо нарушив нормы международного права и международного гуманитарного права. Азербайджан организовал миссии для установления реальных фактов и донесения их до местной и международной общественности.

Как сообщает Report, об этом заявила Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева на XVI Международной конференции информационных комиссаров (ICIC XVI) в Берлине.

Во время своего выступления на интерактивной панельной сессии "Обмен новыми вызовами и положительным опытом информационных комиссаров" в рамках международной конференции на тему "Доступ к информации об окружающей среде в цифровую эпоху", С.Алиева предоставила подробную информацию о деятельности в сфере защиты и продвижения права на получение информации.

Омбудсмен сообщила, что неоднократно обращалась в соответствующие международные организации по поводу преступлений, совершенных Арменией на наших территориях, включая экоцид, урбацид, культуроцид, минный террор, а также по поводу отсутствия информации о судьбе около 4 тыс. соотечественников, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны. Однако она отметила, что из-за существующих двойных стандартов никаких серьезных мер в отношении Армении принято не было.

Во время визита Сабина Алиева также провела встречи с омбудсменами зарубежных стран, руководителями национальных институтов по правам человека и информационными комиссарами, участвовавшими в конференции, на которых были обсуждены вопросы взаимного сотрудничества и обмена опытом.

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Версия на азербайджанском языке ФотоOmbudsman: Ermənistanın hərbi təcavüzü beynəlxalq humanitar hüquq normalarını kobud şəkildə pozub

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