Омбудсман выступила с заявлением по случаю 31 марта – Дня геноцида азербайджанцев

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева выступила с заявлением в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев. Как передает Report, в заявлении, в частности, говорится: "Армянские шовинисты, лелеющие мечту о создан

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева выступила с заявлением в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев.



Как передает Report, в заявлении, в частности, говорится:

"Армянские шовинисты, лелеющие мечту о создании ” Великой Армении", на протяжении истории целенаправленно осуществляли политику геноцида, этнической чистки и депортации против азербайджанского народа. Самым страшным проявлением этой политики является геноцид, учиненный с марта 1918 года.

В результате совершенного акта геноцида в Баку, городах и уездах, входящих в состав Бакинской губернии, а также в Шамахинском, Губинском уездах, Карабахе, Зангезуре, Нахчыване, Лянкяране и других регионах Азербайджана были убиты десятки тысяч мирных жителей по этнической и религиозной принадлежности, разрушены населенные пункты, памятники культуры, мечети и кладбища. 110 сел Шамахинского уезда, 167 сел Губинского уезда, более 150 сел в Карабахе, 115 сел Зангезурского уезда, 98 сел Карсской области были разрушены и сожжены.

В марте-июле 1918 года в результате кровавых преступлений, совершенных армянскими вооруженными отрядами в Баку, Шамахе, Губе, Мугане, Лянкяране, Гёйчае, было убито в общей сложности более 50 тысяч азербайджанцев, включая женщин, детей и стариков. В азербайджанском городе Иреване и его окрестностях было разрушено 199 сел, убито 132 тысячи азербайджанцев.

Несмотря на то, что с момента совершения этого акта геноцида прошло более века, эти кровавые события не забыты и оставили неизгладимый след в кровавой памяти нашего народа. Изданный 26 марта 1998 года общенациональным лидером Гейдаром Алиевым указ, касающийся геноцида азербайджанцев, дал политическую оценку кровавым событиям. Дата 31 марта была объявлена в нашей стране Днем геноцида азербайджанцев.

В результате проведенных исследований были выявлены факты массовых убийств, совершенных армянами во время событий 1918 года, обнаружены бесчисленные человеческие кости и другие вещественные доказательства. С целью доведения этих фактов до мировой общественности, увековечения памяти жертв геноцида соответствующим распоряжением Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева в городе Губе был создан мемориальный комплекс в память о жертвах геноцида.

Согласно международному праву, геноцид считается самым тяжким преступлением против мира и человечности. К сожалению, несмотря на наличие веских, неоспоримых доказательств совершенного армянами геноцида азербайджанцев, адекватной реакции на эти преступления со стороны международного сообщества так и не последовало, что свидетельствует о политике двойных стандартов в отношении Азербайджана. В этой связи принятая Европарламентом резолюция от 10 марта 2022 года о якобы уничтожении армянского культурного наследия в Карабахе еще раз стала показателем предвзятой, основанной на двойных стандартах политики, направленной против нашей страны.

Международные организации должны учитывать, что Азербайджан, в отличие от моноэтнической Армении, как страна, приверженная принципам толерантности и ценностям мультикультурализма, предпринимает надлежащие шаги, направленные на обеспечение мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

Считаю, что международные организации и мировое сообщество должны продемонстрировать справедливую позицию и прозрачный подход к расследованию преступлений, совершенных против гражданского населения и фактам уничтожения образцов культурного наследия азербайджанцев".