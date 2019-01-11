Омбудсмен распространила заявление в связи с 29-ой годовщиной трагедии 20 Января

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики распространила заявление в связи с 29-ой годовщиной трагедии 20 Января 1990-го года.

Как сообщает Report, в заявлении говорится: "Со дня кровавой трагедии 20 Января 1990 года прошло уже 29 лет. Это злостное преступление против человечности невозможно забыть, оно всегда вспоминается с болью в сердце. Эта кровавая дата, сохранившаяся в памяти нашего народа как Ночь Чёрного Января, является, как днём почитания наших шехидов, так и днём единства нашего народа в борьбе за территориальную целостность Азербайджана, днём гордости и славы. События этого дня ещё раз продемонстрировали решимость нашего народа бороться за восстановление своей независимости и нарушенных прав.

В результате поддержки бывшим руководством СССР усиливавшегося с 1988 года армянского сепаратизма в являющейся неотъемлемой частью Азербайджана Нагорно-Карабахской автономной области, злонамеренного отношения к нашей стране, учреждения и организации указанной области постепенно были выведены из подчинения нашей республики, азербайджанцы были депортированы с историко-этнических земель в Армении, наши сограждане подверглись тяжёлым пыткам и насилию и эти события переполнили чашу терпения нашего народа. C целью подавить его справедливый протест, остановить разраставшееся в Азербайджане национально-освободительное движение, по указанию тогдашнего Советского правительства было учинено кровопролитие 20 Января.

На основе официальных фактов отмечаем, что в ночь с 19-го на 20-е января 1990 года войска Советской армии внезапно были введены в Баку, Сумгайыт и многие другие города и районы нашей страны, с привлечением высадившихся с военных кораблей десантных групп, танков и другой тяжёлой военной техники было подвержено обстрелу мирное население, в результате грубо нарушены международные правовые нормы, соответствующие положения конституций бывших СССР и Азербайджанской ССР, фундаментальные права человека, совершено злостное, бесчеловечное преступление против нашего многонационального народа, выступившего на защиту свободы родного отечества и своих прав.

Вступившими в Баку вооружёнными силами были безжалостно убиты, независимо от национальности, возраста и пола, 168 безоружных гражданских лиц, в том числе дети, женщины и пожилые, получили ранения 744 мирных, безвинных людей в столице и на других территориях, сотни людей пропали без вести, 841 человек были незаконно арестованы. Во время этих событий стрельба велась и по вывозившим раненых машинам скорой медицинской помощи и по врачам, в результате и медицинские работники стали жертвами этой ночи, получили ранения. Использование запрещённых видов оружия и боеприпасов привело к неизмеримым разрушениям. В результате организованной Комитетом Государственной Безопасности СССР диверсии с целью сокрытия от населения информации о происходящем, был взорван энергоблок республиканского телевидения.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев выступил тогда в Москве от имени народа Азербайджана с резким заявлением в связи с этими кровавыми событиями и потребовал дать политическую оценку совершённому во время трагедии 20 Января преступлению против нашего народа и наказать виновных.

Следует отметить, что эти события не сломили волю нашего народа, и освободительная борьба завершилась восстановлением суверенитета Азербайджана в 1991 году.

По инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева состоялась специальная сессия Парламента Азербайджанской Республики, на которой была дана политико-правовая оценка этому кровавому событию. Дата 20 Января в нашей республике ежегодно отмечается как День Всенародной Скорби, и в этот день сотни тысяч людей отдают дань памяти и уважения шехидам.

Граждане Азербайджанской Республики различной национальности, погибшие во время этого кровавого события, соответствующим указом президента страны удостоены почётного звания "Шехид 20 Января", а также, на основании распоряжения "Об усилении государственной помощи лицам, ставшим инвалидами во время событий 20 Января 1990-го года", осуществляются различные меры, государством этим лицам назначено соответствующее пособие, а семьям шехидов выдаётся президентская пенсия.

С целью привлечения внимания мировой общественности к этим событиям, в этом году, как и в прошлые годы, соответствующим распоряжением утверждён и претворяется в жизнь "План мероприятий в связи с проведением 29-ой годовщины трагедии 20 Января".

Эта ужасная трагедия стала причиной гибели мирного населения. В результате, были грубо нарушены положения Всеобщей декларация прав человека ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах и других международных правовых документов. Однако, событиям 20 Января, являющимся по своему содержанию и масштабам одним из ужасных преступлений ХХ века, до сих пор не дано международной правовой оценки, заказчики и исполнители кровавой акции не понесли наказания.

В соответствии с международным правом, трагедия 20 Января должна быть квалифицирована, как преступление против человечности. На основании статьи 7-ой Статута Международного уголовного суда, истребление, насильственное исчезновение людей, их преследование по политическим, расовым, этническим, культурным, гендерным мотивам, пытки по отношению к ним, другие бесчеловечные деяния аналогичного характера, заключающиеся в умышленном причинении сильных страданий, серьёзных телесных повреждений, ущерба психическому или физическому здоровью, квалифицируются как преступление против человечности.

В тот период руководство Советского правительства, грубо нарушив международные правовые нормы, оказало этим преступлением поддержку Армении, в результате чего против Азербайджана начались продолжительная армянская агрессия, этническая чистка, геноцид, было оккупировано 20 процентов территории нашей республики. С территории Армении, с являющегося неотъемлемой частью нашей страны Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов было насильно изгнано коренное азербайджанское население. В результате этих событий были в массовом порядке нарушены фундаментальные права мирных жителей, и до сих пор более миллиона наших соотечественников продолжают оставаться беженцами и вынужденными переселенцами.

Азербайджанская сторона прилагает постоянные усилия для мирного разрешения этого конфликта, выдвигает соответствующие инициативы. Президентом страны Ильхамом Алиевым с трибун авторитетных международных организаций, в том числе, Генеральной Ассамблеи ООН неоднократно решительно заявлялось о необходимости урегулирования этого конфликта мирным путем исключительно в рамках обеспечения территориальной целостности нашей страны и вывода оккупационных сил с захваченных земель Азербайджана. Эти заявления нашли своё отражение в соответствующих решениях авторитетных международных организаций, в том числе, в принятом 12 декабря 2018 года Европейским парламентом документе, ещё раз подтвердившем территориальную целостность Азербайджана.

Следует отметить, что имеется достаточно правовых документов, позволяющих квалифицировать происшедшие 29 лет назад события 20 Января, в соответствии с международным правом, как преступление против человечности, являющееся одним из тяжких видов международных преступлений, в то же время, вполне достаточно оснований для привлечения к уголовной ответственности лиц, отдавших соответствующий преступный приказ, и его исполнителей, в первую очередь, тогдашних руководителей Советского государства.

Безнаказанность лиц, совершивших подобные деяния, противоречит всемирно признанным приоритетам, принципам ООН, Целям устойчивого развития.

Мы призываем мировую общественность и международные организации, поддерживая справедливые требования народа Азербайджана, содействовать международной правовой оценке этой кровавой акции, с целью заслуженного наказания совершивших это преступление против человечности.

Заявление направлено Генеральному секретарю ООН, в Совет Безопасности ООН, Верховному комиссару ООН по правам человека, Верховному комиссару ООН по делам беженцев, в Совет по правам человека ООН, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Европейский Союз, Совет Европы, ОБСЕ, Международный и Европейский Институты Омбудсманов, в Ассоциацию Азиатских Омбудсманов, Организацию Исламского Сотрудничества и Ассоциацию Омбудсманов государств-членов этой организации, Европейскую Сеть Омбудсманов по правам детей, Международное бюро мира, омбудсманам различных стран, посольствам Азербайджанской Республики в зарубежных странах и зарубежных стран в нашей республике, диаспорским организациям Азербайджана.