Омбудсман призвала усилить меры против искусственного повышения цен

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Омбудсман Азербайджана Эльмира Сулейманова высказала претензии должностным лицам и чиновникам.

Как сообщает Report, в годовом отчете Омбудсмана за 2017 год подчеркнута необходимость продолжения мер по усилению борьбы с недобросовестной конкуренцией и коррупцией для предоставления реальных гарантий развитию свободного предпринимательства в целях развития рыночной экономики социальной направленности и обеспечения устойчивости населения в сфере социальной защиты.

Омбудсман призвала внимательно рассматривать обращения граждан в госорганы, прекратить злоупотребление чиновниками своих полномочий, осуществлять мероприятия, направленные на решение проблем населения, неукоснительно следовать правилам этики в обращении с гражданами.