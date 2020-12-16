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Омбудсмен Азербайджана навестила возвращенных военнопленных и заложников

Омбудсмен Азербайджана навестила возвращенных военнопленных и заложников Вопрос с азербайджанскими военнослужащими, взятыми в плен вооруженными силами Армении, с первого дня находился в центре внимания Уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабины Алиевой, в связи с этим были направлен
Внутренняя политика
16 декабря 2020 г. 13:40
Омбудсмен Азербайджана навестила возвращенных военнопленных и заложников

Вопрос с азербайджанскими военнослужащими, взятыми в плен вооруженными силами Армении, с первого дня находился в центре внимания Уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабины Алиевой, в связи с этим были направлены неоднократные обращения в соответствующие международные структуры.

Как сообщили Report в аппарате омбудсмена, в обращениях были отражены факты бесчеловечного обращения со стороны ВС Армении в отношении азербайджанских военнопленных и заложников, требовалось провести соответствующее расследование, положить конец беззакониям в их отношении, и вернуть военнопленных и заложников азербайджанской стороне в соответствии с требованиями норм международного права.
Омбудсмен Сабина Алиева также тесно сотрудничала с Государственной комиссией Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан. Кроме того, на проведенной по инициативе омбудсмена видеоконференции с главой представительства МККК в Азербайджане было обеспечено участие родителей азербайджанских военнослужащих, находящихся в плену, создана возможность для их обращений.

Как известно 14 декабря в Баку были доставлены 12 военнослужащих ВС Азербайджана и Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев, находившиеся с 2014 года в заложниках. 15 декабря омбудсмен встретилась с этими лицами в учреждении, где они проходят обследование и лечение.
Омбудсмен Сабина Алиева также встретилась с руководством учреждения, поинтересовалась о состоянии здоровья этих лиц и оказанной им реабилитационной и другой помощи.

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Версия на азербайджанском языке ФотоOmbudsman Azərbaycana qaytarılan əsir və girovlara baş çəkib

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