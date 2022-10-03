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Омбудсмен: Армения продолжает совершать военные преступления против Азербайджана

Омбудсмен: Армения продолжает совершать военные преступления против Азербайджана "Армения продолжает совершать военные преступления против Азербайджана".
Внутренняя политика
3 октября 2022 г. 13:38
Омбудсмен: Армения продолжает совершать военные преступления против Азербайджана

"Армения продолжает совершать военные преступления против Азербайджана".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Аппарата омбудсмена Азербайджана.

В заявлении, в частности, отмечается, что военнослужащие вооруженных сил Армении, грубо нарушая требования норм международного права, международного гуманитарного права, в том числе Женевских конвенций 1949 года о защите жертв войны, продолжают совершать военные преступления, сопровождаемые пытками и бесчеловечными действиями в отношении азербайджанских гражданских лиц, военнослужащих, особенно раненых, глумлениями над телами погибших:

"Сказанное о бесчеловечном обращении армянских военных с телами погибших азербайджанских военнослужащих еще раз подтверждается видео, распространенным в последние дни в социальных сетях. Имеются многочисленные факты, видеоролики с доказательствами жестоких убийств азербайджанских военнопленных выстрелами с близкого расстояния в голову и сердце, расчленения тел, пыток и оскорблений, бесчеловечного обращения, мародерства, совершенных армянскими военнослужащими во время Первой и Второй карабахских войн.

Азербайджанский омбудсмен регулярно доводит до сведения международных организаций соответствующую информацию об этом. Армения, предъявляющая необоснованные территориальные притязания к Азербайджану и параллельно проводящая политику расовой, этнической, религиозной дискриминации, вместо того, чтобы перестать совершать военные преступления против нашей страны и привлекать виновных к ответственности за ранее совершенные преступления, чинит препятствия безопасности и миротворческому процессу в регионе, осуществляя провокации, приводящие к конфликту между народами".

В заявлении выражается сожаление по поводу того, что, в отличие от Азербайджана, армянская сторона не проводит никаких расследований подобных фактов, что говорит о невыполнении ею взятых на себя международных обязательств: "Мы вновь доводим эти факты до внимания ООН, Европейского Союза, Совета Европы и их структур, других компетентных международных и региональных организаций, призываем принять срочные меры в правовой плоскости для привлечения к ответственности виновных за преступления против мира и человечности, совершенные Арменией против Азербайджана".

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman: "Ermənistan Azərbaycana qarşı müharibə cinayətlərini davam etdirir"

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