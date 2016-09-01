Радику Исаеву предоставлена специальная олимпийская стипендия президента Азербайджана

1 сентября, 2016 19:26

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Р.В.Исаеву специальной олимпийской стипендии президента Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, согласно распоряжению, за высокое достижение, завоеванное на ХХХI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Радику Веледдину Исаеву предоставлена специальная олимпийская стипендия президента Азербайджанской Республики. Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.