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    Радику Исаеву предоставлена специальная олимпийская стипендия президента Азербайджана

    Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Р.В.Исаеву специальной олимпийской стипендии президента Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за высокое достижение, завоеванное на ХХХI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Радику Веледдину Исаеву предоставлена специальная олимпийская стипендия президента Азербайджанской Республики.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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