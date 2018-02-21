Октай Гюльалыев исключен из членства Верховного меджлиса ПКНФ

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Октай Гюльалыев исключен из членства Верховного меджлиса Партии классического народного фронта (ПКНФ).

Как сообщает Report, решение было принято на заседании Верховного меджлиса на основе предложения председателя партии Мирмахмуда Миралиоглу.

По словам О.Гюльалыева, решение связано с его деятельностью в Национальном совете: "Якобы я нарушил Устав партии и занимаюсь деструктивной деятельностью. Какой же пункт Устава я нарушил? Прошу показать этот пункт мне и общественности... Естественно, меня исключили из членства Верховного меджлиса из-за деятельности в Национальном совете".

На данный момент О.Гюльалыев продолжает деятельность как член ПКНФ.

Отметим, что в 2015 году М.Миралиоглу освободил Октая Гюльалыева от должности зампреда ПКНФ.