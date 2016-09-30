Октай Асадов: В Азербайджане произошли важные перемены

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ "В нашей стране произошли важные перемены. В Азербайджане прошло всенародное голосование. На референдуме народ продемонстрировал свою поддержку".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании осенней сессии Милли Меджлиса сказал председатель парламента Октай Асадов.

По его словам, за всенародным голосование следили местные и международные наблюдатели.

О.Асадов также коснулся отношений между Азербайджаном и Европарламентом: "В прошлом году Европарламент принял декларацию против Азербайджана, после чего наша страна прекратила сотрудничество со структурой. Для восстановления отношений были сделаны неоднократные попытки. Во время приема делегации Комитета парламентского сотрудничества Евросоюз-Азербайджан президент Ильхам Алиев высказал свои претензии. В случае возобновления сотрудничества подобные негативные моменты неприемлемы".