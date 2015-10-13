​Октай Асадов: В Азербайджане и в следующем году прогнозируется экономический рост

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Экономика Азербайджана сохранила устойчивость. В следующем году также прогнозируется экономический рост. Как сообщает Report, об этом заявил спикер Октай Асадов в ходе обсуждений в парламенте законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год".

По его словам, хотя доходы и расходы бюджета на будущий год сократились, социальная направленность бюджета сохранена: "Сокращение доходов бюджета, в основном, произошло за счет сокращения трансфертов из Государственного нефтяного фонда. В будущем году из Госнефтефонда в госбюджет прогнозируется трансферт средств в объеме 6,0 млрд. манатов, что на 4,388 млрд. манатов или 42,2% меньше по сравнению с прогнозом на 2015 год".

Отметим, что в проекте государственного бюджета Азербайджана на 2016 год доходы прогнозируются в объеме 25,2% от валового внутреннего продукта или 14,566 млрд. манатов, расходы - в объеме 28,2% от ВВП или 16,264 млрд. манатов. По сравнению с соответствующими прогнозами на 2015 год доходы бюджета на будущий год сократились на 25,1%, расходы - на 22,9%.

Дефицит бюджета прогнозируется в объеме 1,698 млрд. манатов, что на 2,17% больше прогноза на 2015 год.

В госбюджете на следующий год заложены оборонные расходы в размере 1 837,8 млн. манатов, что на 3,3% больше прогноза на 2015 год.

Отметим, что хотя оборонные расходы на 2015 год прогнозировались в объеме 1 778,5 млн. манатов, к концу года ожидается исполнение прогноза в объеме 1 760 млн. манатов.

В государственном и сводном бюджете на 2016 год стоимость сырой нефти заложена на уровне 50 долларов/баррель, среднегодовой курс доллара США - на уровне 1,05 AZN/USD.

Доходы сводного бюджета на 2016 год прогнозируются в объеме 16,720 млрд. манатов или на 19,3% меньше, чем в текущем году, расходы - в объеме 19,907 млрд. манатов или на 23,2% меньше по сравнению с текущим годом.

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