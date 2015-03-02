​Огтай Асадов принял содокладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Сегодня председатель Милли Меджлиса Азербайджана Огтай Асадов встретился с содокладчиками Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунтом и Тадеушом Ивинским.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса, Огтай Асадов отметил, что Азербайджан конструктивно сотрудничает с Парламентской Ассамблеей Совета Европы и достойно выполняет большинство обязательств, взятых перед Советом Европы. А невыполнение некоторых обязательств имеет свои объективные причины.

Содокладчик Мониторингового комитета Педро Аграмунт представил членов делегации. Он проинформировал о проведенных и ожидаемых в ходе их визита встречах.

Во встрече приняли участие содокладчик Тадеуш Ивинский, руководитель секретариата Мониторингового комитета Каролин Раво и секретарь Делфин Фрейман.



