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    ​Огтай Асадов принял содокладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ

    Спикер отметил, что Азербайджан достойно выполняет большинство обязательств, взятых перед СЕ

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Сегодня председатель Милли Меджлиса Азербайджана Огтай Асадов встретился с содокладчиками Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунтом и Тадеушом Ивинским. 

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса, Огтай Асадов отметил, что Азербайджан конструктивно сотрудничает с Парламентской Ассамблеей Совета Европы и достойно выполняет большинство обязательств, взятых перед Советом Европы. А невыполнение некоторых обязательств имеет свои объективные причины.
    Содокладчик Мониторингового комитета Педро Аграмунт представил членов делегации. Он проинформировал о проведенных и ожидаемых в ходе их визита встречах.
    Во встрече приняли участие содокладчик Тадеуш Ивинский, руководитель секретариата Мониторингового комитета Каролин Раво и секретарь Делфин Фрейман.

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