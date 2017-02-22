Октай Асадов поздравил Мехрибан Алиеву от имени Милли Меджлиса

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Председатель парламента Октай Асадов от имени Милли Меджлиса поздравил Мехрибан Алиеву по случаю назначения на должность первого вице-президента Азербайджана.

Как передает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемая Мехрибан ханум,

Сердечно поздравляем Вас с назначением на пост первого вице-президента Азербайджанской Республики! Решение главы нашего государства господина Ильхама Алиева было встречено нашим народом с чувством благодарности.

Потому, что благодаря осуществляемым Вами значимым работам в качестве депутата Милли Меджлиса и президента Фонда Гейдара Алиева, Вашей широкой общественной и благотворительной деятельности, искренности, простоте, чуткому отношению к заботам населения, Вы завоевали глубокую веру, уважение и любовь людей.

Мы испытываем безграничное чувство гордости тем, что видим нашего коллегу на столь высоком государственном посту. Внесенный Вами вклад в деятельность парламента, и, в особенности, получение десятками тысяч людей свободы, благодаря эффективному использованию Вами права законодательной инициативы, навсегда останутся в истории Милли Меджлиса и памяти нашего народа.

Призывы современной эпохи ежедневно ставят перед нашим государством новые задачи. Осуществляемая в подобных условиях президентом Азербайджанской Республики господином Ильхамом Алиевым дальновидная внутренняя и внешняя политика обеспечивает стабильное и продолжительное развитие нашей страны.

Верим, что присущие Вам высокие деловые и моральные качества, глубокие знания, организаторская способность помогут выполнять на высоком уровне поручения главы нашего государства.

Уважаемая Мехрибан ханум, еще раз искренне поздравляем Вас по случаю назначения на пост первого вице-президента Азербайджанской Республики, желаем Вам больших успехов в почетной и ответственной государственной деятельности!".