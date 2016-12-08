Октай Асадов: Средства, выделенные Милли Меджлису из госбюджета, не увеличены

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ "Ты сказал, что в этом году бюджет Милли Меджлиса увеличивается на 394 тыс. манатов. Люди скажут, что бюджет Милли Меджлиса увеличен. Этой надбавки не хватит даже для оплаты твоей задолженности за свет. То есть, средства, выделенные Милли Меджлису из госбюджета, не увеличены".

Как сообщает Report, об этом заявил спикер Октай Асадов в ответ на слова заведующего делами Милли Меджлиса Фирудина Гаджиева о повышении бюджета Милли Меджлиса на 394 тыс. манатов, высказанные им при обсуждении законопроекта "О смете расходов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики на 2017 год".

Спикер сказал, что в прошлом году Милли Меджлис сократил расходы на командировочные: "Нам не хватало расходов на командировочные, так как бюджет был принят нами в ноябре прошлого года. С того времени дважды происходила девальвация. Среди госорганизаций командировки за границу в основном осуществляются представителями парламента. С этого года нами восстановлена деятельность двух парламентских делегаций. Я обратился с письмом к премьер-министру, сказал об этом Самиру Шарифову. Вопрос командировочных должен учитываться. Так как в случае неучастия Милли Меджлиса на мероприятиях международных организаций, в деятельности структуры могут возникнуть пробелы. Поэтому хотелось бы, чтобы 16 декабря эти вопросы были в центре внимания правительства".